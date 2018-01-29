إطلاق اسم الشهيد عادل الزهراني على الشارع الرئيسي أمام منزله بالمندق

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، إطلاق اسم الشهيد عادل رجب الزهراني الذي استشهد في الحد الجنوبي، على الشارع الرئيسي أمام منزله بقرية الحمرة منطقة الباحة ببلدية المندق.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيه السامي القاضي بتخليد أسماء الشهداء؛ عرفانًا بالدور البطولي الذي قدموه.