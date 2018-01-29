رفع تطبيقات الأجرة بنسبة 20% يثير استياء العملاء.. ومطالبات بالمراقبة

حمود العنزي(صدى):

أثار إعلان بعض شركات تطبيقات الأجرة العامة زيادة أسعار ” المشاوير ” ابتداءً من بداية فبراير المقبل، جدلًا كبيرًا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم من هذه الزيادة.

وأكد المستخدمون أن بعض الشركات قامت بزيادة أسعار المشوار بشكل يفوق الزيادة في التكلفة التي يدعونها جراء ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصل سعر المشوار في بعض الشركات إلى 10 ريالات زيادة عن السعر الأصلي للمشوار.

وأوضحوا أنه ليس هناك مشكلة في رفع الأسعار ولكن بحدود معقولة وليس استغلال العميل، ولكن من غير المقبلوا وصول سعر المشوار في أوقات الذروة إلى 70 ريالًا بينما يكون سعره الأصلي 10 ريالات.

وطالبوا بمراقبة أسعار المشوار في تلك التطبيقات من الجهات المرخصة لها بالعمل في المملكة، كما يجب الاستجابة على شكاوى المستخدمين في هذا الشأن.

وكانت بعض شركات تطبيقات الأجرة العامة لجأت إلى زيادة أسعار ” المشاوير ” المعتمدة لديها ابتداءً من الأول من فبراير المقبل بنسب تراوحت بين 5-20% لكل مشوار، بدعوى التغلب على زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة وغيرهما من الرسوم.