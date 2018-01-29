تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض اليوم 12 منقية في فئة جْمل 100 وضح

عادل الحربي(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 12 منقية في فئة جْمل 100 وضح.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 وضح هم: حمد راجح فهيد العجمي، خالد فهد بن حجنة العتيبي، زعاب مسفر زعاب البيشي، سالم عبد الله مطر البقمي، ظافر عوض عوض القحطاني، عبد الله مطلق الفطيماني السهلي، عبود هريسان ناصر المقاطي، عمير فهد آل روق القحطاني، فراج محمد فراج السبيعي، محمد ناصر علي الشهري، مطلق فراج شريم العصيمي، ناصر فنيسان قعيد السيحاني.