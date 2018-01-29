أولوية المشاريع في ” الشرقية ” تصنف إلى 4 فئات

نايف السالم(صدى):

أظهرت نتائج استبيان حديث، أن هناك أربع تصنيفات للمشاريع التي تحتاجها المنطقة الشرقية، وهي: الفئة الأعلى، الفئة الثانية، احتيجات ذات أولوية، احتياجات أقل أهمية.

من جانبها، طالبت الأميرة عبير بنت فيصل، رئيس مجلس امناء المنطقة، بتوحيد توحيد الجهود لتفعيل المسؤولية، مؤكدة على وجود أشياء يجب توحيد الثقافة وأسلوب الحياة بها.

وأجريت الدراسة على 24 مسؤولاً من الشركات والجمعيات التي تنفذ برامج مسؤولية اجتماعية في المنطقة، معتمدة على استبانة وورشة عمل لزيادة موثوقية الإنتاج وتنويع المصادر.

ومن المتوقع، أن يحتفل مجلس المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، والذي أصدر هذا الاستبيان، بإصدار أول كتيب لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة في بعد غد الأربعاء، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بالظهران.