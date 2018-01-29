اللواء حسين معلوي: إذا تطورت اشتباكات عدن إلى قتال ستحدث كارثة

فهمي محمد(صدى):

أوضح اللواء ركن متقاعد حسين معلوي، المحلل السياسي والعسكري، أن الفصائل الجنوبية في اليمن، منقسمة إلى فريقين، أحدهما يدعم الانفصال، والآخر مع الشرعية.

وأضاف ” معلوي ” ، أن أحد أسباب تدمير اليمن هو صراع الساسة الناصريين والاشتراكيين وغيرهم، مؤكداً أن الصراع الآن في العاصمة المؤقتة ” عدن “، يخدم مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد اللواء ” معلوي ” ، خطورة تطور الوضع في عدن إلى قتال، حيث سيؤدي ذلك إلى سيطرة ملشيا الحوثي على اليمن بنسبة كبيرة؛ لذلك تعمل إيران على تقسيم معسكر دول التحالف في اليمن.

يذكر أن الاشتباكات مستمرة في عدن بين قوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي، منذ صباح أمس الأحد، بهدف السيرطة على القصر الرئاسي وهزيمة الشرعية.