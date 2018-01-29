” اللجنة العلمية لصناعة الاجتماعات ” تعلن عن خطة خماسية لتطوير التأشيرات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت اللجنة العلمية للملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، عن خطة خماسية؛ لتطوير خدمة التأشيرات والاستثمارات وتذليل المعوقات الإدارية في القطاع.

وأوضحت اللجنة أنها تنوي إقامة الملتقي في الفترة من 18 – 20 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، يتضمن 5 جلسات رئيسية.

كما أشارت إلى أن الملتقى يركز في الجلسة الأولى، على استقطاب فعاليات الأعمال الدولية؛ لتعزيز مكانة المملكة، ومهارات إعداد ملف التنافس، وتطوير الأدوات الجاذبة لاستقطاب تلك الفعاليات.

يُذكر أن الجلسة الثانية تركز على دعم الاقتصاد الوطنين من خلال صناعة الاجتماعات؛ لتحقيق رؤية 2030، كذلك تيسير الإجراءات الخاصة ببيئة العمل وتشجيع وتمويل الاستثمار بالمجال.