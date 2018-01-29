أحمد فتحي على أعتاب الشباب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن موافقة إدارة نادي الأهلي المصري، على إعارة نجمها اللاعب أحمد فتحي لنادي الشباب.

وقالت المصادر إنه سيتم توقيع عقد الانتقال خلال اليومين القادمين؛ على الرغم من انتشار الأنباء حول عدم التفريط في اللاعب الأيام الماضية.

وكان الشباب عرض على الأهلي المصري ضم ” الجوكر ” إلى صفوف الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.