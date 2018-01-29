” المواصفات والجودة ” تطلق برنامج وطني تدريبي

نايف السالم(صدى):

دشنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، برنامج وطني لتوعية الطلاب وتدريب المهنيين وتأهيلهم للعمل في القطاع، حيث يساعد البرنامج المهنيين الشباب على تطبيق المواصفات وفحص اختيار المنتجات؛ لتحفيزهم لسوق العمل، والمشاركة بأعمال اللجان الفنية لإعداد المواصفات القياسية ومجالات التقييس المختلفة.

وأتاحت الهيئة الفرصة أمام العديد من الجهات والقطاعات للاستفادة من البرنامج على رأسها: الجهات التعليمية، والمهنيين بالقطاعين الحكومي والعسكري، والقطاع الخاص.

كما أوضحت أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي المهني، وإيجاد الأدوات لسد احتياجات السوق المستقبلية، والتعاون في مجال التعليم والصناعة، مع الجهات المعنية، لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في عمليات التقييس المحلي والدولي.