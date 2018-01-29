اتفاقية تعاون ثنائي بين ” العمل ” و ” سعي الهمم ” لتوظيف ذوي الإعاقة

عادل الحربي (صدى):

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشترك مع مبادرة ” سعي الهمم ” ؛ بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وتدعيم قدراتهم عبر إلحاقهم بدورات مكثفة تنتهي بتوظيفهم.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توظيف هؤلاء الأشخاص، عن طريق ترشيح 12 متدرباً؛ للالتحاق ببلمرحلة الأولى للبرنامج.

يذكر أن وزارة العمل، تعمل على دعم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص، من خلال عدة إجراءات أبرزها تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات لتوفير فرص عمل مناسبة ومستدامة.