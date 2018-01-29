منح ترخيص ” التقييم العقاري ” لـ 300 شركة محلية

نايف السالم(صدى):

أوضحت أحد المصادر بهيئة المقيمين المعتمدين، أن هناك نحو 300 شركة محلية، تم منحها تراخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري، في عدد من المناطق، وذلك خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن شركة ” جونز لانغ لاسال ” حصلت على الترخيص، كأول شركة دولية تعمل في المهنة بالسوق المحلي، قائلًا: ” أن الهيئة استقبلت طلبات من شركات دولية؛ للحصوا على تراخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري ” .

يُذكر أن الهيئة قد اهتمت بدورات التقييم العقاري؛ لتنظيم السوق وحمايته، كما قدمت نحو 300 دورة تدريبية حضرها 6700 متدرب، بالإضافة لمنح العضوية لنحو 1142 شخصًا يستطيعون مزاولة المهنة بإحدى المنشآت المرخصة.