ورشة عمل تدريبية لزيادة كفاءة 80 مدربا في التخصصات الصحية

علي القحطاني(صدى):

صرَّح المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبدالله الزهيان، بانه تم عقد ورشة تدريبية للمدربين TOT، بهدف زيادة كفاءة المدربين في المجالات الصحية.

وأشار ” الزهيان “، إلى أن الورشة قدَّمها نخبة من الأطباء، لتدريب 80 متدرباً، لافتاً إلى أنها تتضمنت أخر التطورات العلمية في التعليم الطبي، وكذلك قدمت ساعات للتعليم المستمر يتم تسجيلها لكل مدرب بعد إتمام الورشة.

وأضاف ” الزهيان ” ، أن الورشة تأتي ضمن مجموعة أخرى من ورش العمل ستشمل مناطق المملكة الرئيسية.