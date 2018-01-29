خلال أسابيع.. 5 مدن تبدأ في تطبيق الضبط الآلي لمخالفتي الحزام والجوال

علي القحطاني (صدى):

كشف مصدر، عن تطبيق نظام كاميرات الضبط الألي لمخالفتي عدم الالتزام بحزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة، قريبًا، في 5 مدن بشكل مبدئي حتى يتم التطبيق في جميع مدن المملكة.

وقال المصدر إن الـ 5 مدن هم : الرياض، جدة، الدمام، الطائف، أبها؛ حيث بدأت إدارة مرور محافظة جدة في تجاربها الاستباقية للكاميرات، قبل البدء في التطبيق بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن الكاميرات تتميز بأنها ترصد المخالفين، من خلال التقاط الصور لهم بزوايا متعددة العدسات، حيث يتم التصوير اللحظي بسرعة فائقة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام خلال أسابيع في الـ 5 مدن السابق ذكرها، على أن يتم ربط الكاميرات إلكترونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.