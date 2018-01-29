تقرير دولي يشيد بتميز اقتصاد المملكة وطريقتها الابتكارية في تنويعه

عادل الحربي(صدى):

أكد تقرير دولي في منتدى ” دافوس ” الاقتصادي، على تميز اقتصاد المملكة بالحيوية والفاعلية في نطاقها الإقليمي، مشيدًا بطريقتها الابتكارية في إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنويع الاقتصاد وإعادة استثمار رأس المال البشري.

وأوضح التقرير أن المتغيرات في سوق النفط وتراجع أسعاره دفعت المملكة إلى التوسع في الطاقة المتجددة وتنويع القاعدة الاقتصادية، من أجل توفير كميات أكبر من النفط للتصدير مع إعادة هيكلة الدعم لتقليص الاستهلاك والترشيد، بالإضافة إلى دعم الإنشاءات واقتصاد المعرفة المعتمد على التقنية.

وأشار إلى أهمية تحديث الاقتصاد من اجل توفير فرص عمل سريعة للشباب، وتطوير القدرات البشرية في ظل نسبة البطالة العالية، داعيًا إلى التركيز على التفكير الإبداعي الخلاق والمهارات والرغبة في العمل الجاد لدى الجميع.

كما أوضح أن تخطيط شركة ” أرامكو ” للاستثمار بقوة في الغاز الصخري وإداراج أسهمها في البورصة، يشهم في دعم جهود التنويع لتحقيق رؤية 2030.