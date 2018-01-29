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ارتفاع أرباح 13 شركة في سوق الأسهم لـ 35.5 مليار ريال

ارتفاع أرباح 13 شركة في سوق الأسهم لـ 35.5 مليار ريال
نايف السالم(صدى):

أفصحت 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10% لتصل إلى 35.5 مليار ريال العام الماضي، حيث استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” على 52% من مجمل أرباح الشركات الـ13 المعلنة بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت إفصاحات الشركات عن إرتفاع أرباح 8 شركات معلنة، وتراجع أرباح 5 شركات أخرى، كما أرجعت النتائج الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

بينما قالت ” سابك ” أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي ربما يكون نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع.


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