الضوء الأبيض الساطع مفيد للمتعافين من مرض السرطان

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن الضوء الأبيض الساطع يساعد المتعافين من مرض السرطان علي النوم بطريقة أفضل، وذلك لأنهم دائما ما يشعرون بالتعب والأرق أثناء النوم.

استمرت هذه الدراسة شهرًا، وخلال هذا الشهر قام الباحثون بعمل تجارب عملية علي 44 متعافي من المرض،حيث كان يجلس المتعافون بالقرب من مصدر الضوء الساطع في ساعة مبكرة من الصباح لمدة 30 دقيقة.

كما قسم العلماء المشاركين إلى مجموعتين عشوائيتين، وعرضوا إحداهما لضوء أبيض ساطع والأخرى لضوء أحمر خافت، وبعد شهر من العلاج كانت فاعلية النوم لدى 86 بالمئة ممن تعرضوا للضوء الأبيض الساطع عادية، لكنها كانت سيئة لدى 79 بالمئة ممن تعرضوا للضوء الأحمر الخافت.

لذلك أكدت الدراسة أن الضوء الأبيض الساطع ربما يساعد المتعافين من السرطان على إعادة ضبط الساعة البيولوجية لأجسامهم؛ حتى يمكن للجسم وبسهولة أكبر الراحة أثناء الليل، والاستيقاظ أثناء النهار