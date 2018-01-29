تراجع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” أدنى 12 ألف دولار
سجلت العملات الرقمية، صباح اليوم الاثنين، تراجعًا جماعيًا، في ظل مخاوف المستثمرين حيال أمن وسلامة أنظمة البورصات.
وانخفضت ” بتكوين ” بنسبة 3.50% إلى 11282 دولار، بعدما سجلت 11937 دولارًا خلال تعاملات أمس مقتربة من تجاوز 12 ألف دولار.
وتراجعت وصيفتها ” إثريوم ” بنسبة 2.30% إلى 1219 دولارًا، فيما انخفضت ” الريبل ” بنسبة 2.80% إلى 1.37 دولار.
وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مسجلة 582.5 مليار دولار، تستحوذ ” بتكوين ” على التصيب الأكبر منها رغم تراجعها المتتالي بنسبة 33.3%.
وكانت بورصة ” كوينتشيك ” اليابانية تعرضت إلى عملية قرصنة إلكترونية، نتج عنها سرقة 58 مليار ين من العملات الرقمية، ما يعادل 530 مليون دولار.
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