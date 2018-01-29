تذكرة طيران من تطبيق ” سويت كوين ” بعد المشي 1000 خطوة

أماني الغامدي(صدى):

ينوي العديد من الأشخاص، على الانتظام في عمل التمارين الرياضية بشكل مستمر، إلا أن الكسل عادة ما يتخلل إليهم، ويقومون بالتمارين بصور منقطعة، أو حتى لا يبدأون بها.

وفي هذا الإطار، يبحث هؤلاء الأشخاص على وسائل تحفيزية لهم للقيام بالتمارين الرياضية، وابتكر تطبيق ” سويت كوين ” ، سبباً تحفيزياً لهؤلاء الأشخاص من خلال مكافأتهم بحوائز قيمة عند إكمال تمارينهم الرياضية.

وتتبع التطبيق الجديد، خطوات المستخدم من خلال الهاتف الذكي، ومن ثم يوزع عملات رقمية عليهم، بعد إكمال عدداً معيناً من الخطوات، ابتدا من ألف خطوة، وتدعى هذه العملات ” سويت كوين “.

وتتضمن هذه الجوائز:” تلفزيون، تذكرة طيران بقيمة ألف دولار، يستطيع المستخدم الحصول عليها باستخدام هذه العملة.