العيسى: على الجامعات حماية الشباب من الجماعات المتطرفة

نايف السالم(صدى):

أوضح وزير التعليم أحمد العيسي، أن على الجامعات وجميع منتسبي التعليم، حماية الشباب من الجماعات والأحزاب المتطرفة، مشيرًا إلى أن التعليم تقوم بمبادرات وبرامج؛ لتحصين الشباب.

ولفت ” العيسي ” الانتباه إلى أن وزارة التعليم تعمل مع الجامعات في نشر الفكر الصحيح، ومحاربة كل أشكال التطرف وتوعية الشباب من الجنسين، من مخاطر الانتماء للجماعات والأحزاب، التي أثرت على قدرة الأمة في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، أكد مدير جامعة الإمام، وعضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، أن على الجامعات واجب كبير في حماية الشباب من الانحراف، في هذه المرحلة الحساسة.

وأوصى المستشار بالديوان الملكي، الشيخ سعد الشتري، بضرورة الانتقال من محاربة هذه الحركات إلى إيجاد حصانة ذاتية لدى أفراد المجتمع بمن فيهم الشباب؛ ليكونوا وسيلة في كبت هذه الحركات؛ لإيجاد الحصانة الاتية لدى أفراد المجتمع بمن فيهم الشباب.

يُذكر أن الدكتور خياط ورقة، الأستاذ المشارك بجامعة ” جدة ” ، قدم بحث بعنوان ” أثر الثقافة الإسلامية في تعزيز قيم الاعتدال والمواطنة والتحذير من خطر الجماعات والأحزاب والانتماءات الفكرية الضالة ” .