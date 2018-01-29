تراجع خام برنت بنسبة 0.2%.. وتحذيرات من تخطي حاجز الـ 60 دولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعًا طفيفًا في مستوياتها، وسط تحذيرات من ارتفاع سعر الخام لأعلى 60 دولارًا للبرميل حيث سيشجع على انتاج إمدادات أغلى مثل النفط الصخري مما يسبب تراجع الأسعار مجددًا.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.2% إلى70.41 دولار للبرميل، لكنه لا يزال أعلى 70 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.3% إلى 66.33 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام نايمكس مع استمرار ضعف الدولار.

وكانت بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” ، كشفت الجمعة الماضية، عن ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية بمقدار 125 منصة، مسجلة أكبر وتيرة منذ مارس الماضي.