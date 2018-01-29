السوق المالية تبحث اللوائح التنظيمية وحوكمة الشركات وإجراءات التقاضي

نايف السالم(صدى):

شاركت هيئة السوق المالية، أمس الأحد، في فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون الذي أطلقها المعهد المالي، عن اللوائح التنظيمية للسوق، والذي يهدف إلى استعراض أساسيات السوق والإطار التنظيمي، والمهام المناطة بالهيئة.

وقامت الهيئة ببحث القواعد واللوائح التنظيمية، وحوكمة الشركات، والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية، وتقييم المخاطر وكفاية رأس المال، كما راجعت إجراءات التحقيق والتقاضي في مخالفات نظام السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.