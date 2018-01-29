الرياض الأكثر انفاقا على الدروس الخصوصية بـ 259 مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

أجرت الهيئة العامة للإحصاء، مسحًا؛ لرصد انفاق المواطنين على مجال التعليم والتدريب، وما يتعلق به من دروس خصوصية، ورسوم دراسية وما إلى ذلك.

وسجل انفاق الأسر على التعليم والتدريب 21.8 مليار ريال، حيث بلغ الانفاق على الرسوم الدراسية 7.6 مليار ريال، بينما بلغ انفاق الدروس الخصوصية 752 مليونًا خلال عام 2017.

وقالت الإحصاء أن توزيع انفاق الدروس الخصوصية على المدن جاء كالتالي: الرياض 259 مليون، مكة 259 مليون، المدينة 60 مليون ، الشرقية 107 مليون.

وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، جاءت الرياض في المقدمة بـ 3 مليارات، ومكة 2 مليار، بينما سجلت المدينة 280 مليون.

وبلغ الانفاق على النقل المدرسي ملياري ريال، حيث بلغ الانفاق في الرياض 408 مليون، و393 مليون في مكة، و 173 مليون في المدينة.