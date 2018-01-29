%10 نسبة ارتفاع أسعار المواشي بدعم من فتح باب التصدير للخارج

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس رابطة مربو المواشي سعود الهفتاء، أن المملكة تنتج 16 مليون رأس سنويًا من المواشي، بينما تستورد من الخارج ما يقرب من 8 ملايين رأس سنويًا.

وأوضح ” الهفتاء ” أن أسعار المواشي ارتفعت بنسبة 10% مع بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن الموافقة المبدئية على فتح باب تصدير المنتج المحلي ساعد في هذا الارتفاع، حيث يعد قرار فتح التصدير من الخطوات المنتظرة من المربين.

وأشار إلى أن المملكة تتميز بانتاج ” النعيمي ” و” الحري ” التي تمتاز عن نظيرتها المستوردة، لافتًا إلى أن السوق يحتاج إلى بعض التعديلات التي يأتي على رأسها تقنين الاستيراد ووضع حد لتذبذب أسعار الأعلاف ومساعدة المربين ودعمهم من قبل وزارة الزراعة والبيئة والمياه.

وكان سوق المواشي تعرض في الفترة الماضية للتراجع الحاد؛ نتيجة ارتفاع معدلات الاستيراد والوضع الاقتصادي خلال منتصف العام المنصرم وإيقاف التصدير خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر ” السواكني ” المستورد، الأقل طلبًا بالسوق، 400 ريال للمتوسط، و600 ريال للكبير، فيما يقبل عليه أصحاب المطاعم لانخفاض سعره، بينما بلغ سعر ” النعيمي ” 600 ريال للمتوسط، و900 ريال للكبير، ووصل سعر ” الحري ” إلى 500 ريال للمتوسط، و850 للكبير، الذي يعد الأكثر طلبًا من قبل المستهلكين.