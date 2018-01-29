تطبيق للأدوات الرياضية الذكية يكشف مواقع قواعد عسكرية أمريكية بالعالم

واشنطن(صدى):

تتبعت شركة ” سترافا ” عبر تطبيقها الخاص بمستخدم الأدوات الرياضية الذكية، أو تطبيق لـ اللياقة البدنية، عملائها حول العالم، من خلال صوراً للأقمار الصناعية.

وشملت هذه الصور، قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في مناطق كالعراق وسوريا وأفغانستان والصورمال واليمن، حيث يستخدم الجنود الأمريكان هذه الأدوات.

ونشرت شركة ” سترافا ” ، خريطة بالدول التي ظهرت فيها نقاط مضيئة والتي تدل على وجود مستخدم للتطبيق في هذا الموقع، موضحة أن هناك مناطق صحرواية تضيء بهذا التطبيق، وهي بنسبة كبيرة جداً قواعد عسكرية أمريكية.

وفي رد فعل أولي، للقيادة المركزيو الأمريكية، أكد الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية، أن الجيش يبحث آثار هذه الخريطة.