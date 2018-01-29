بنسبة 5% .. رسوم على أجرة الفنادق والشقق الفندقية

علي القحطاني (صدى):

شملت لائحة رسوم الخدمات البلدية الجديدة، تطبيق رسوم على إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، قدرها 5% من أجرة الوحدة السكنية، عن كل ليلة تم إشغالها.

كما شملت الرسوم، إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات من الفئة الثالثة فأقل، بنسبة 2.5 % من أجرة الوحدة السكنية، عن كل ليلة تم إشغالها.

ووفقاً للائحو التي تم اعتمادها من قبل وزير الشؤون البلدية، فإن الفنادق والشقق والمنتجعات يجب عليها تقديم حساب شهري للبلدية على الوحدات التي سيتم إشغالها، وبها مبلغ الرسوم.