مؤشرات 5 لـ ” قياس ” لتوصيل نسبة الرضا عن الأجهزة لـ70%

علي القحطاني (صدى):

حدَّد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، مؤشرات خمس؛ بهدف توصيل نسبة رضا عن أداء تلك الأجهزة إلى 70%.

وأوضحت مصادر، أن المؤشرات شملت العمل على زيادة نسبة الأجهزة العامة ذات لوحات المؤشرات المعتمدة، إضافة إلى تحديد معيار جودة للبيانات، وكذلك تحديد نسبة اكتمال ومنصة لتحليل واستقراء البيانات.

كما شملت المؤشرات، تحديد نسبة للأجهزة العامة التي حققت نسبة مستوى نضج متقدم في قياس وإدارة الأداء، نسبة الرضا لدى أصحاب العلاقة.

ويأمل المركز أن يصل إلى المعايير العالمية، تجاه أداء حكومي متميز ورؤية وطنية، تحقق أهداف رؤية المملكة 2030.