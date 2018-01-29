مجلس تركة ” الراجحي ” : المزاد العلني السابع سيقام 10 فبراير المقبل

عادل الحربي (صدى):

صرح مجلس تصفية عقارات تركة ” الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي ” ، أن المزاد العلني السابع لبيع 7 عقارات سكنية وتجارية وأراضي، سُيقام يوم السبت الموافق 10 فبراير 2018.

وأشار المجلس إلى أن العقارات المزمع بيعها في المزاد، تشمل ” مجمع الصحاري – سوق عتيقة – العليا 922 – ورش مستودعات طريق الخرج – مجمع الروضة – المجمع 17 بالخالدية ” ، كذلك يضم فلل خنشيليلة، إضافة إلى أراضي خنشيليلة المخطط 1968 والمخطط 2278.

يُذكر أن إجمالي مبيعات المزادات الستة، التي تمت على عقارات تركة ” الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي ” ، 2.9 مليار ريال

.