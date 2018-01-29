العثور على 3 مقيمين تعطلت مسيرتهم فترجلوا 50 كم للحصول على المساعدة

عادل الحربي (صدى):

تعطلت سيارة ثلاثة مقيمين اثنان من جنسية عربية والثالث آسيوي، يعملون بإحدى شركات الاتصالات، في منطقة صحراوية غربي الهدار بالأفلاج، فاضطروا للسير على الأقدام مسافة 50 كم حتى الوصول إلى منطقة تتوافر بها تغطية.

واتصلوا بزملائهم وتمّ الوصول إليهم بعد تحديد موقع وجودهم، بعدما كانوا في عداد المفقودين.

كانت الفرق الأمنية بالمحافظة تلقت بلاغا يفيد بفقد ثلاثة مقيمين منذ السبت، و على الفور باشرت البلاغ، وقامت بتكثيف البحث عن المفقودين، كما شارك مع الجهات الأمنية فريق غوث التطوعي وعدد من المتطوعين والأهالي قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليهم.