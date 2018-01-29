العثور على 3 مقيمين تعطلت مسيرتهم فترجلوا 50 كم للحصول على المساعدة
تعطلت سيارة ثلاثة مقيمين اثنان من جنسية عربية والثالث آسيوي، يعملون بإحدى شركات الاتصالات، في منطقة صحراوية غربي الهدار بالأفلاج، فاضطروا للسير على الأقدام مسافة 50 كم حتى الوصول إلى منطقة تتوافر بها تغطية.
واتصلوا بزملائهم وتمّ الوصول إليهم بعد تحديد موقع وجودهم، بعدما كانوا في عداد المفقودين.
كانت الفرق الأمنية بالمحافظة تلقت بلاغا يفيد بفقد ثلاثة مقيمين منذ السبت، و على الفور باشرت البلاغ، وقامت بتكثيف البحث عن المفقودين، كما شارك مع الجهات الأمنية فريق غوث التطوعي وعدد من المتطوعين والأهالي قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليهم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3445 ] نشر منذ 45 دقيقة
انصح اي شخص عندما يسلك
طريق صحراوي او بري
ان يشعر اهله اي قريب بوجهته
2/ عليك ان تتفقد سيارتك جيداً
يا سيارة صاحية ولا وقف مغامرات
3/ لايد حمل كميه ماء خوافاً من العطش
/ 4توفير جهاز تعبئة الكفرات يباع
5/ بنزين احتياطي خشية فقدان البنزين ع
6/ جوال خاص بالرحلات مثل الكشاف بطاريته تدوم طويلاً
وكذلك جودت الإشارة قويه لدية
حتى تتمكن من الإتصال
باستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد 999.
وبمجرد اتصال المبلغ يتم تحديد موقعه آلياً على شاشة الموظف،
ويستقبل البلاغ ويتم تحويله الكترونياً في بداية البلاغ في مدة لا تتجاوز 3 دقائق يتم فيها تسجيل اسم المبلغ وجنسيته وغيرها من المعلومات الضرورية.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3445 ] نشر منذ 43 دقيقة
ايضاًحذاري ان تسافر اثنين اقل شيئ
ثلاثة اشخاص للسفر ويجب تجنب الرمال المتحركة
خطيرهأجداً جداً
لا دبل ينفع زلا هياط