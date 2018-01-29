إزالة ” المكياج ” بالمناديل المبللة يسبب التجاعيد

متابعات (صدى):

كثيرا ما تستخدم الفتيات المناديل المبللة في تنظيف البشرة من المكياج بنهاية اليوم، دون معرفة أضرار تلك المناديل على البشرة على المدى الطويل لاستخدامها.

وأكد خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن المناديل المبللهة تسبب تهيج البشرة ،خاصة البشرة الدهنية التي تعاني من حب الشباب، وذلك بسبب احتوائها على مواد حافظة ومواد كيميائية تضر بأنسجة البشرة.

وتعمل على زيادة الهالات السوداء ، فبالضغط على الوجه وخاصة في منطقة العيون، مما يسبب الشعور بالحكة حول العين ويؤدي إلى ظهور الهالات السوداء حولها.

وتسبب ظهور التجاعيد، حيث تتضمن المناديل المبللة في مكوناتها على سائل كحولي قد لا يتناسب مع نوع بشرتك، مما يسبب العديد من المشاكل للبشرة منها جفاف البشرة المستمر وظهور التجاعيد المبكرة، حيث تتراكم العناصر المنظفة داخل المسام، فيؤدي ذلك لظهور الرؤوس السوداء وحبوب البشرة.