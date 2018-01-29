” العدل ” تفتح باب التوظيف لـ 300 امرأة كمرحلة أولى

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارة العدل تعتزم تعيين 300 امرأة كدفعة أولى لتوظيف النساء، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الخامسة.

وأوضحت المصادر، أن ستكون بمسمى ” باحثة اجتماعية، باحثة شعرية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، لافتة إلى أنها ستكون عير المسابقات الوظيفية للنساء الحاصلة على درجة ماجستير في التخصصات السابقة.

كما بيَّنت المصادر، أن ستكون في مدنٍ خمس رئيسية بالمملكة، وهي: ” الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، المدينة المنورة “.

يذكر أن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، كان قد أصدر قراراً من قبل بفتح باب التوظيف للمرأة السعودية، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة.