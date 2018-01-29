مشروع الرائدة السكني بجدة غير مرخص

نايف السالم(صدى):

صرح مصدر بالشركة المنفذة لمشروع الرائدة السكني بجدة، أن المنتجات النهائية من شقق سكنية وفلل لن تخصص لشريحة معينة سواء من المتقاعدين أو المواطنين على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان.

وأوضح المصدر، أن المشروع ضمن استثمارات صندوق الاستثمارات التابع لمؤسسة التقاعد، وسيكون سكنيًا تجاريًا، وستعود فائدته بشكل غير مباشر إلى المتقاعدين.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بوضع خطة تسويقية وترويجية متكاملة للمشروع الذي اقترب اتمامه، مبينًا أن المشروع ينفذ على مساحة سكنية 5.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 100 فيلا و180 عمارة تحتوي على 6 آلاف شقة سكنية.