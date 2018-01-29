غدا..دورة ” حدد فكرة مشروعك ” بـ ” ريادة الأعمال الوطني ” في نجران

راشد آل شريه(صدى):

ينفذ فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بنجران غداً، دورة تدريبية بعنوان ” حدد فكرة مشروعك ” ، وذلك بحي الفيصلية بمدينة نجران.

وتهدف الدورة التي يقدمها المدرب إبراهيم اليامي، إلى تعريف المشاركين بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة وفكرتها، وأنواعها، ونشر ثقافة الأعمال الحرة، إضافة إلى تثقيفهم واطلاعهم على بعض الأمثلة للمشروعات، وتعريفهم على كيفية وضع صورة ذهنية واضحة للوصول إلى طريق النجاح، واستغلال الفرص المتاحة بالطرق الصحيحة.