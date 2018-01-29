السفيرة اللبنانية بإندونسيا تشيد بالعلاقات الأخوية بين المملكة وبلادها

جاكرتا(صدى):

أشادت سفيرة الجمهورية اللبنانية في إندونيسيا منى الشنير بالعلاقات الأخوية بين المملكة وبين لبنان،و ذلك خلال استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا الأستاذ أسامة بن محمد الشعيبي لها بمناسبة بدء عملها كسفيرة في إندونيسيا.

وأشارت الشنير إلى أن لبنان يُكن كل الاحترام والتقدير للمملكة، مؤكدة على أن المملكة تحظى باهتمام منقطع النظير من المسؤولين اللبنانيين.

وشددت على أن العلاقة بين المملكة ولبنان مختلفة تماما عن علاقتها بالدول الأخرى ،مؤكدة أن هذا التثمين غالي جدا من رؤساءها في لبنان وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

من جانبه رحب سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا الأستاذ أسامه بن محمد الشعيبي بالسفيرة منى الشنير ،مثمنا لها هذا الزيارة الكريمة و ان تعود هذه الزيارة على البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ولبنان الشقيق بالخير والمحبة الدائمة داعيا الله يحفظ البلدين الشقيقين من الطامعين متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.