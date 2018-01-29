بعد انقطاع أخباره 36 عاما واستخراج شهادة وفاة له مصري يعود لأهله
عمت الفرحة والمفاجأة أسرة مصرية ، وذلك بعودة والدهم من العراق بعد انقطاع أخباره لأكثر من 36 عاماً، اعتبرته خلالها متوفىً واستخرجت شهادة وفاة له.
وقال المواطن العائد إلى أسرته ويدعى ” عبود أحمد ” ، إنه هاجر للعمل في العراق عام 1982، قبل أن يفقد أوراقه الثبويتة، مشيراً إلى أنه سارع بالذهاب للسفارة المصرية في بغداد لكنها لم تقدم له شيئاً.
وأضاف “أحمد”، خلال لقاء مع برنامج ” العاشرة مساء ” الذي يعرض على قناة ” دريم ” المصرية، أنه اضطر للعمل في العديد من المجالات بينها الزراعة وتربية الأغنام.
فيما أبدت أسرته وجيرانه سعادتهم الشديدة بعودته، مبينين أنهم حاولوا التوصل إليه بعد انقطاع أخباره دون جدوى؛ لتصدر المحكمة بعدها حكماً باعتباره متوفى وتُستخرج له شهادة وفاة.
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
المؤسف ان سفارته لم تقدم له شيء وقت حاجته لهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3445 ] نشر منذ 57 دقيقة
لكن طالت بك الغيبة والله
ولكن حنان الأب له مذآق خاص
استغفر الله ووووووووو[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 13 دقيقة
اجزم انه تقصير منه
ولو أراد العودة منذ فترة طويلة لعاد