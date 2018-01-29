بعد انقطاع أخباره 36 عاما واستخراج شهادة وفاة له مصري يعود لأهله

حامد العمري(صدى):

عمت الفرحة والمفاجأة أسرة مصرية ، وذلك بعودة والدهم من العراق بعد انقطاع أخباره لأكثر من 36 عاماً، اعتبرته خلالها متوفىً واستخرجت شهادة وفاة له.

وقال المواطن العائد إلى أسرته ويدعى ” عبود أحمد ” ، إنه هاجر للعمل في العراق عام 1982، قبل أن يفقد أوراقه الثبويتة، مشيراً إلى أنه سارع بالذهاب للسفارة المصرية في بغداد لكنها لم تقدم له شيئاً.

وأضاف “أحمد”، خلال لقاء مع برنامج ” العاشرة مساء ” الذي يعرض على قناة ” دريم ” المصرية، أنه اضطر للعمل في العديد من المجالات بينها الزراعة وتربية الأغنام.

فيما أبدت أسرته وجيرانه سعادتهم الشديدة بعودته، مبينين أنهم حاولوا التوصل إليه بعد انقطاع أخباره دون جدوى؛ لتصدر المحكمة بعدها حكماً باعتباره متوفى وتُستخرج له شهادة وفاة.