السجن 40 عاما لأمرأة قتلت صديقتها وسرقت جنينها من بطنها

واشنطن(صدى):

طعنت سيدة أمريكية صديقتها يوم زفافها ،لاستخراج جنينها من داخل رحمها، بحي برونكس في نيويورك.

وذكرت وسائل إعلام أن المتهمة آشلي واد، قتلت صديقتها أنجليك سوتون البالغة 22 عامًا بعد أن قامت باستدراجها ثم فتح رحمها واستخراج جنينها الذي نجا بأعجوبة.

و قامت القاتلة بعد جريمتها بإعداد زجاجة حليب بكل هدوء لإطعام الطفلة الرضيعة، قبل أن تتصل بصديقها لتخبره أنها رزقت بطفلة.

وعقب وصول صديق القاتلة إلى المنزل عثر عليها تحمل الطفلة بجانب جثة صديقتها فسارع إلى استدعاء الشرطة.

وأوضحت التحقيقات أن القاتلة اتصلت بصديقتها القديمة أنجليك عندما أعلنت أنها حامل بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدعت أنها ستلد طفلة في الوقت نفسه تقريبًا، رغم أنها لم تكن حاملًا.

وتقربت المتهمة إلى صديقتها وفي يوم زفاف أنجليك استدرجت أشلي صديقتها الحامل في شهرها التاسع إلى منزلها، مدعية أنها احضرت لها هدية قبل أن تطعنها بسكين في رقبتها حتى لا تتمكن من الصراخ بينما تتابع الشابة المتوحشة هجومها.

و حكمت المحكمة عليها بالسجن 40 عامًا بعد اتهامها بالقتل من الدرجة الثانية والاختطاف.