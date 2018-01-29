عبدالشافي في اختبار جديد مع الفتح أمام القادسية اليوم

نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق القادسية، فريق الفتح المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي في الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري.

ويحل الفتح المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على القادسية صاحب المركز الـ11.

ويسعى محمد عبد الشافى لقيادة الفتح نحو تحقيق الفوز لتعزيز آماله فى البقاء بمسابقة الدورى السعودى، وتوسيع الفارق مع القادسية إلى خمس نقاط، فى حين يسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو الابتعاد عن منطقة الخطر.