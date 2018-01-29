أطباء يذكرون أسباب الوزن الكاذب

نورة الشهري(صدى):

يلاحظ البعض زيادة وزنهم، على الرغم من عدم تناولهم مايزيد وزنهم عن المعدل الطبيعي، وهذا مايسمى الوزن الكاذب.

وأوضح الأطباء أن تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون وحبوب منع الحمل تحتوي على كميات كبيرة من الأستروجين التي تمنع من خروج السوائل من الجسم وتسبب بزيادة الوزن، لذا دائما ما ينصح الاطباء بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية.

كما أن احتباس المياه داخل الجسم وزيادة الوزن الكاذب يكون سببه أمراض مزمنة بالكلى والكبد ،لذا لا بد من مراجعة الطبيب فورا لتلقي العلاج المناسب.

وتتسبب أيضًا الحرارة المرتفعة والطقس الحار يسبب باحتباس السوائل داخل الجسم وبالتالي زيادة الوزن خصوصًا في الصيف.

وقد يكون احتباس السوائل بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي يفتقر إلى الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وبالتالي يسبب باحتباس المياه إلا أن هذه المشكلة بسيطة جدا حيث إن فور تناول الفيتامينات اللازمة يعود الوزن إلى ما كان عليه سابقًا.