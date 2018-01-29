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رد غريب وغير متوقع من ترامب على اتهامه بالجنون

رد غريب وغير متوقع من ترامب على اتهامه بالجنون
واشنطن(صدى):

علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، على اتهامه بالجنون قائلا: ” أنا عبقري متزن وأتناول طعاما جيدا ” .

وردا على سؤال لمحطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التى تقول إنه مختل عقليا وغير لائق جسديا، قال ترامب “أنا عبقرى متزن ” .

وعندما سئل عن تناول شطائر البرجر وشرب المياه الغازية، قال ترامب ” أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة فى العالم. أتناول الطعام الصحى وأتناول بعض هذا الطعام أيضا فى بعض الأحيان… أعتقد أننى أتناول الطعام فى الواقع بشكل جيد جدا ” .


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