رد غريب وغير متوقع من ترامب على اتهامه بالجنون

واشنطن(صدى):

علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، على اتهامه بالجنون قائلا: ” أنا عبقري متزن وأتناول طعاما جيدا ” .

وردا على سؤال لمحطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية بشأن صحته وبعض الآراء التى تقول إنه مختل عقليا وغير لائق جسديا، قال ترامب “أنا عبقرى متزن ” .

وعندما سئل عن تناول شطائر البرجر وشرب المياه الغازية، قال ترامب ” أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة فى العالم. أتناول الطعام الصحى وأتناول بعض هذا الطعام أيضا فى بعض الأحيان… أعتقد أننى أتناول الطعام فى الواقع بشكل جيد جدا ” .