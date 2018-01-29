فرنسا تتسلم مقترحات جديدة بشأن ” تعويضات النووي ” من الجزائر

الجزائر(صدى):

تنوي دولة الجزائر تسليم فرنسا مقترحات جديدة، بشأن ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية التى أجرتها فرنسا فى الجزائر فى ستينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قوله إنه ” يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، التى سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي ” .

وأوضح الوزير أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ” تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة تعويضات عن المحيط ” .