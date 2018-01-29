مشروب يساعد في الحفاظ على صحة البنكرياس

أماني الغامدي(صدى):

يُعد البنكرياس أحد الأجهزة الضرورية للجسم ويقع في الجزء الخلفي للبطن، وهو عبارة عن غدد وله دور رئيسي فى الحفاظ على الأمعاء.

وينصح الأطباء بعدة مشروبات يمكنها الحفاظ على صحة البنكرياس، ومن أهم أنواع المشروبات هي خليط من الكمون، والحلبة، القرنفل، والكركم، والكزبرة.

المكونات: 20 جرام كمون مطحون، حلبة مطحونة 15 جراما، شاي أسود 5 جرامات، قرنفل مطحون 5 جرامات، كركم مطحون 10 جرامات، ورق الغار مطحون 10 جرامات، كزبرة مطحونة 20 جراما.

قم بخلط كل المكونات السابقة، وتغلى ملعقة صغيرة مع كوب ماء لمدة 5 دقائق وتشرب صباحًا قبل الأكل وكذلك ملعقة مساءً قبل النوم لمدة شهر.

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