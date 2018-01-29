مان سيتي يتفوق على عمالقة إنجلترا بـ5 هدافين هذا الموسم

نواف السالم(صدى):

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا على الصعيد التهديفي تفوق فيه على جميع أندية إنجلترا فى منافسات الموسم الحالي 2017/2018.

وأصبح مانشستر سيتي يملك 5 لاعبين نجحوا فى تسجيل 10 أهداف على الأقل فى جميع المسابقات خلال الموسم الحالى أكثر من أى فريق أخر فى الدورى الإنجليزى.

وأصبح النجم البلجيكى كيفن دى بروين أحدث لاعبى مانشستر سيتى الذى وصل للهدف العاشر فى مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما سجل هدفا فى فوز فريقه على كارديف سيتى، بالمباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “كارديف”، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزى.

وكان مانشستر سيتى قد تأهل لمنافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزى على حساب بيرنلي بنتيجة (4-1)، فى دور الـ64، سجلها كلا من: سيرجيو أجويرو “هدفين”، ليروي سانى، وبيرناردو سيلفا.