رسالة قوية من أنجلينا جولي إلى مجلس الأمن

دمشق(صدى):

تفقدت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الممثلة أنجلينا جولي، أمس الأحد، مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وطالبت الممثلة الأميركية، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

وقالت جولي في مؤتمر صحافي داخل المخيم: ” أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع ” .