جزائرية تدخل موسوعة ” جينيس ” بتأليف أضخم كتاب في العالم

نورة الشهري (صدى):

حطمت الروائية الجزائرية نورة طاع الله ذات الـ 28 عامًا، الرقم القياسي السابق لكتاب من الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تأليف أضخم وأغرب كتاب في العالم.

يحمل الكتاب عنوان أبواب النجاح ويضم 10551 صفحة، ويزن أكثر من 45 كيلوجراما، أما طول الكتاب فيبلغ 57 سنتيمترا، ويتكون من آلاف الحكم الشعبية والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة المستوحاة من الحياة اليومية، وقامت بتحليلها وتضمينها في هذا المؤلف الضخم.

وأوضحت طاع الله إن حلمها بتأليف هذا الكتاب بدأ منذ الصغر عندما كان عمرها 13 سنة، حيث كانت مهتمة بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة والأمثلة الشعبية التي تسمعها بمحيطها الاجتماعي في دفتر خاص، ورغم انشغالها بالدراسة الثانوية ثم الجامعية، إلاّ أنها كانت تخصص وقتًا للكتابة.