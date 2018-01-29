قريبا سفارة بشار بالدوحة وانقرة

يبدو اننا مقبلين على عودة علاقات بين كلٱ من: تركيا +قطر مع النظام السوري.

السؤال هنا اين هي شعارات اردوغان الرنانة عن ان ايام بشار اصبحت معدودة اين ذهب كلام تميم قطر عن نهاية قريبة لبشار وانه اصبح ماضي!!

خلال الستة أشهر الماضية تعمقت العلاقة بشكل لم يسبق له مثيل لدرجة انه اصبح تحالف بين تركيا +قطر مع ايران اثمر هذا التحالف الاقتصادي الى وصوله لحلف عسكري بين تركيا وايران وهذا سابقة لم تحدث من قبل وكان بحجة مقاتلة الاكراد لكن هذا الحلف اعمق بكثير.

وايضا كان هناك اتفاقات وعقود اقتصادية منها انشاء خط بري بحري يربط بين قطر مرورا بأيران ومنه الى تركيا .وقد ذكرت بخبر قبل اسبوعين انه سوف يتم انشاء خط انابيب مع نفس الخط للغاز بحيث يمر الغاز القطري من هذا الخط عبر ايران ومنه الى تركيا ومنه الى اوروبا رغم اعتراض روسيا عليه لكن هذا جزء من الاتفاقات التي تمت.

قبل ايام انطلقت عملية للجيش التركي للسيطرة على مدينة عفرين والتي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية المدعومة من امريكا حيث قد تفردت بذكر اتفاق تم لم يعلن عنه قبل هذه العملية بأسبوع بحضور تميم قطر الى تركيا وحضره مسؤول لنظام بشار ومسؤول ايراني وجميعهم وافقوا على تدخل تركيا في عفرين.

وقد اعترف قبل ايام مسؤولين اتراك ان عملية عفرين تمت بالتنسيق مع ايران وبشار .

ماذا يعني ذلك؟

يعني اننا مقبلين لاعتراف اردوغان وتميم بالرئيس بشار وعودة العلاقات قريبا .

قبل شهرين عبر اردوغان انه لا يمانع من الاتصال مع بشار وان تركيا ليست ضد رحيل بشار حال كان هناك اتفاق.

ومنطقي بحكم العلاقات الاستراتيجية بين اردوغان وقطر مع ايران هذا يعني شي طبيعي جدا بحكم نفوذ ايران بسوريا وتحكمها بقيادة بشار اذن من الطبيعي ان تقوم تركيا وقطر بعودة علاقتهم مع بشار كونه تحت تحكم ايران وهي اكبر مدافع له.

من هنا نستنتج ان العلاقة بين تركيا وايران وقطر وبشار اصبحت واقع وما ينقصها فقط الاعلان الرسمي هم يخشون فقط من ردة فعل كل من حارب بشار لستة سنوات الماضية لكن هناك اتصالات كبيرة تجرى مع بشار.

السؤال هنا ماهو مصير مليون قتيل سوري و١١مليون لاجئ دمرت مدنهم و فقدوا كل شي ؟

هل يا تميم قطر ويا اردوغان تركيا ملايين ضحايا اجرام بشار ذهبت مع الريح تغضون الطرف عنها وتعترفون بأكبر سفاح قتل شعبه من اجل مصالح لكم لما العجب فقد اعترفوا وتحالفوا مع عدو العرب والمسلمين ايران والتي قتلت وشردت ملايين العرب بالمنطقة لذلك لا تنصدمون في اي لحظة من ان يعترفون ب بشار.