(هناك مبدع وهناك ناجح والأثنان يملكان الموهبة ،لكن الناجح أتبعها بكثير من العمل الشاق ) ستيفن كينج

بدايتاً هل رأيت يوماً شخصاٌ لم يصل إلى مايريدة عندما استثمر وقتة في مايحب ويريد ؟

الجواب بالطبع لا

لم يندم أي شخص في كثرة العمل نحو أمر يحبة أو في تكثيف ساعات العمل نحو هدفة أو طريقة الذي يرى نفسة فيه ، حتى وإن لم يصل منذ المحاولات الأولى له لتسلق سلم العبور فلابد من أنه أكتسب الكثير من الخبرات وأستطاع تفادي الكثير من الأخطاء ولكنه سيصل لا محالة في نهاية المطاف فلكل بداية نهاية وطالما قررت البدء فقد أجتزت بذلك نصف الطريق ف من وجهة نظري البداية هي الأهم وهذا لايعني تهميش أهمية الأستمرارية والمقاومة في أثناء تسلق سلم النجاح .

وكان المقصد من قول الأستمرارية هو أستمرارية عملك رغم كل الظروف أي بالأحرى لا يستطيع إيقافك كائن من كان وهذا يعني (تخصيص ٣ ألى ٤ساعات يومياً لعملك الخاص بك لتطوير ذاتك وزيادة خبراتك.

أما المقاومة : فأعني بها مقاومة كل المنغصات من حولك ، مقاومة كل أمر من شأنة تحبيطك او التقليل من عزيمتك .

عزيزي القارئ : صدقني لن تصل إلى مبتغاك ببقائك ساكناً منتظراً القدر الذي يحولك إلى إنسان أخر .

ولن تستطيع أن تتذوق طعم النجاح مالم تسعى إلية .

ولن تحقق ماتريد مالم تكن شغوفاً محباً لما تقوم بة .

نعم يستدعي الأمر الكثير والكثير من الجهد والعمل ، ولكن دعنا ننظر من زاوية النهاية (أليست تستحق ، أليست محفزة وداعمة للأستمرار ) بالطبع تستحق كل ذلك العناء .

كل شخص منا من المستحيل أن لا يملك حلم أو غاية أو مراد يسعى لتحقيقة وكل ذلك يستحق منا التقدير والإهتمام .

أصنع مستقبلك بنفسك وعندما تبدأ أو تقرر البداية وهذا بالطبع يتطلب منا شجاعة كبيرة وجراءة أكبر في التخلص من (الخوف الذي يملئنا ، الخوف من الفشل ، أو التعرض للسخرية ممن حولنا أو الإنتقاد ) عندما تبدأ حتماً ستجد العناية الإلهية قد أصبحت معينة لك ، كما يقال في مجتمعنا (أسعى ياعبد وأنا أسعى معك)

نصيحة أخيرة : أربط كل ماهو حولك بهدفك وحاول تسخير كل الظروف لتكن بصالحك ، أنت وحدك من تستطيع إسعاد روحك .

لا تسمح لأحد بأن يستصغر حلمك وكذلك كن فخوراً بما أنت علية وما ستصبح علية آن ذاك بالمستقبل ، وتذكر دائماً بأنك لست أقل ذكاء من هؤلاء الناجحين والفنانين ،ولكن الفارق يكمن في ( الشغف والحب الأبدي القوي لذلك الحلم الذي نُصب أمام أعينهم حتى أستطاعو الوصول إلى بوابة النهاية )

حلم + جهد + ساعات عمل أكثر = نجاح .