الأربعاء..حفل تكريمي لتركي السديري بجامعة الإمام بن سعود

علي العنزي(صدى):

تستعد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،الأربعاء المقبل ، لإقامة حفلاً تكريمياً للكاتب الصحفي الراحل تركي بن عبدالله السديري، يصاحبها ندوة علمية عن مسيرته الصحفية بحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين.

وتشهد الندوة مسيرة الراحل السديري التي قضاها في مهنة الصحافة لأكثر من خمسة عقود،مشاركًا بفكره وقلمه في مهمات عمل استثنائية وقيادية وتنويرية ووطنية بامتياز.

يذكر أن الراحل تركي بن عبدالله ناصر السديري، ولد سنة 1363 هـ بمدينة الغاط التابعة لمنطقة الرياض ،عمل كرئيس تحرير جريدة الرياض منذ عام 1394 وحتى قبول استقالته بتاريخ 16 شوال 1436 لمدة 41 سنة، وأطلق عليه لقب “ملك الصحافة “.