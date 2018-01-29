رئيس وزراء اليمن يناشد العرب إنقاذ عدن

فهمي محمد(صدى):

ناشد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس (الأحد) الدول العربية إنقاذ مدينة عدن من السقوط في يد انفصاليين من الجنوب سيطروا على مناطق كبيرة من المدينة في اشتباكات ضارية مع قوات الحكومة الشرعية.

وقال بن دغر في رسالة على صفحته على “فيسبوك”: “اليوم يتحركون عسكرياً باستحداث نقاط عسكرية جديدة والهجوم على معسكرات الشرعية”.

وأضاف أن هذا أمر خطير وعلى التحالف والعرب جميعاً أن يتحركوا لإنقاذ الموقف، فالأمر بيدهم من دون غيرهم، والأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات العربية المتحدة صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة الموقتة لليمن”.

وطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قواته وقف إطلاق النار فوراً في المدينة، حيث تخوض هذه القوات منذ الصباح مواجهات دموية مع قوات حليفة مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين.