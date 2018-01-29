رئيس هيئة الرياضة ينشر صور اللاعبين المغادرين إلى إسبانيا
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، صوراً لعدد من اللاعبين المعارين من الأندية السعودية إلى الدوري الإسباني ” لا ليجا “، خلال تواجدهم في المطار استعداداً للسفر إلى إسبانيا.
وظهر في الصور بعض من اللاعبين المعارين مثل فهد المولد ويحیى الشهري وعلي النمر، المنتقلين على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لفرق “ليفانتي، ولیجانیس، ونومانسيا”، خلال إنهاء إجراءاتهم الأخيرة في مطار الملك خالد بالرياض قبل صعودهم الطائرة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عقد مؤخراً اتفاقیة مع رابطة الدوري الإسباني ” لا لیجا “، أسفرت عن انتقال بعض اللاعبین السعوديین إلى الدوري الإسباني لمدة ستة أشهر على سبیل الإعارة، في إطار برنامج استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 40 دقيقة
بالتوفيق للجميع إن شاء الله.