رئيس هيئة الرياضة ينشر صور اللاعبين المغادرين إلى إسبانيا

نواف السالم(صدى):

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، صوراً لعدد من اللاعبين المعارين من الأندية السعودية إلى الدوري الإسباني ” لا ليجا “، خلال تواجدهم في المطار استعداداً للسفر إلى إسبانيا.

وظهر في الصور بعض من اللاعبين المعارين مثل فهد المولد ويحیى الشهري وعلي النمر، المنتقلين على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لفرق “ليفانتي، ولیجانیس، ونومانسيا”، خلال إنهاء إجراءاتهم الأخيرة في مطار الملك خالد بالرياض قبل صعودهم الطائرة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عقد مؤخراً اتفاقیة مع رابطة الدوري الإسباني ” لا لیجا “، أسفرت عن انتقال بعض اللاعبین السعوديین إلى الدوري الإسباني لمدة ستة أشهر على سبیل الإعارة، في إطار برنامج استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018.