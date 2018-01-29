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صورة نادرة للملك فهد على ظهر دبابة بسان فرانسيسكو

صورة نادرة للملك فهد على ظهر دبابة بسان فرانسيسكو
عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأثنين، صور نادرة للملك فهد رحمه الله.

وأظهرت الصورة، الملك فهد رحمه الله، وهو على ظهر دبابة في سان فرانسيسكو بأمريكا عام 1364هـ/ 1945م

و كانت زيارته لأمريكا ضمن أعضاء وفد المملكة ، الذي ترأسه الملك فيصل رحمه الله للمشاركة في مؤتمر تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن الملك فهد هو خامس ملوك المملكة وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2365 ] نشر منذ 38 دقيقة

رحمك الله .. وكل مسلم ..

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