صورة نادرة للملك فهد على ظهر دبابة بسان فرانسيسكو

عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأثنين، صور نادرة للملك فهد رحمه الله.

وأظهرت الصورة، الملك فهد رحمه الله، وهو على ظهر دبابة في سان فرانسيسكو بأمريكا عام 1364هـ/ 1945م

و كانت زيارته لأمريكا ضمن أعضاء وفد المملكة ، الذي ترأسه الملك فيصل رحمه الله للمشاركة في مؤتمر تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن الملك فهد هو خامس ملوك المملكة وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.