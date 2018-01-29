دورتموند يتعاقد مع سيرجيو جوميز

نواف السالم(صدى):

تعاقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأحد مع سيرجيو جوميز مارتين لاعب فريق برشلونة الإسباني للشباب تحت 17 عاما، والذي يعد واحدا من أفضل المواهب الصاعدة بقوة في إسبانيا.

وبحسب صحيفة “كيكر” الألمانية نجح بوروسيا في التعاقد مع اللاعب الشاب بعد مفاوضات طويلة استمرت لعدة أشهر، قادها مايكل زورك المدير الإداري لبوروسيا، ولكنها انتهت بعدما دفع النادي الألماني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، والمقدرة بـ 3 مليون يورو.

ورغم اهتمام عملاقي العاصمة الإنجليزية لندن أرسنال وتشيلسي بالتعاقد مع اللاعب الصغير، إلا أن دورتموند نجح فى ضمه إلى صفوفه، ليكون لاعباً جديداً فى أسود فستفالين.