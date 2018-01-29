نصائح لتجنب آلام الرقبة

متابعات(صدى):

أوضح الأطباء والباحثون أن آلام الرقبة عادة ما تنشأ من العضلات والأوتار والأربطة، ويشار إليها عادة باسم الأنسجة الرخوة في وحول العمود الفقري العنقي.

وينصح الأطباء باتباع عدة نصائح تساهم في الوقاية من التعرض لآلام الرقبة منها

– جرب وسادة جديدة تحافظ على العمود الفقري العنقي، وتساهم في النوم بشكل صحي، وتدعم المنحنى الطبيعي من عنقك والحفاظ عليه.

– النوم على ظهرك إذا كنت تستطيع، فان النوم على ظهرك هو أفضل موقف للراحة العمود الفقري ووضع وسادة تحت كل ذراع لتقليل إجهاد الرقبة.

– تأكد من أن شاشة الكمبيوتر في مستوى العين، فالجلوس بشكل مريح أمام جهاز الكمبيوتر و يجب أن يكون نظرك مباشرة في منتصف شاشة الكمبيوتر.

فإذا وجدت انك تنظر إلى أسفل، تحتاج إلى رفع الشاشة بحيث تكون أعلى.

-تجنب الرسائل النصية ،أو النظر إلى أسفل في الهاتف المحمول طول الوقت يضع ضغط مفرط على عنقك.

لذلك يجب رفع الهاتف أو الجهاز المحمول إلى مستوى العين، والتقليل من وقت كتابه الرسائل النصية، وراحة يديك والجهاز على وسادة، واتخاذ فواصل متكررة.